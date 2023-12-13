РФ может ввести в строй 100-150 танков в месяц, Европа пока отстает — минобороны Латвии

Госсекретарь минобороны Латвии сказал, что Россия может за месяц ввести в строй около 100-150 танков, и пока это больше того, что может сделать Европа

Уничтоженный танк российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс сказал, что Россия может за месяц произвести или отремонтировать около 100-150 танков, и это гораздо больше того, что может сейчас сделать Европа. Об этом сообщает Delfi.

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Выступая на закрытии Рижского форума безопасности, Гарисонс сказал, что по объемам производства военной техники Европа пока не может соревноваться с Россией, однако "если посмотреть в историю, можно увидеть, что побеждает та сторона, которая способна обеспечить большую эффективность".

Он также подчеркнул, что огромное значение имеет логистика, быстрота и надежность поставок.

При этом, признал он, для победы над Россией (в случае ее вторжения в страны Балтии – Ред) понадобятся "оружие, танки и другие вещи, которые пока некому произвести в нужном количестве". Для этого необходима оборонная индустриальная база, которую Европейскому Союзу еще предстоит нарастить.

Председатель правления Латвийской федерации индустрии обороны и безопасности Элина Эгле отметила, что часть стран Европы по-прежнему предпочитает не обращать внимание на войну России против Украины и на ситуацию с безопасностью в регионе. "Поэтому необходимо продолжать переговоры и говорить об этих проблемах", – сказала она.

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