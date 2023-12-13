РФ может ввести в строй 100-150 танков в месяц, Европа пока отстает — минобороны Латвии
Госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс сказал, что Россия может за месяц произвести или отремонтировать около 100-150 танков, и это гораздо больше того, что может сейчас сделать Европа. Об этом сообщает Delfi.
Выступая на закрытии Рижского форума безопасности, Гарисонс сказал, что по объемам производства военной техники Европа пока не может соревноваться с Россией, однако "если посмотреть в историю, можно увидеть, что побеждает та сторона, которая способна обеспечить большую эффективность".
Он также подчеркнул, что огромное значение имеет логистика, быстрота и надежность поставок.
При этом, признал он, для победы над Россией (в случае ее вторжения в страны Балтии – Ред) понадобятся "оружие, танки и другие вещи, которые пока некому произвести в нужном количестве". Для этого необходима оборонная индустриальная база, которую Европейскому Союзу еще предстоит нарастить.
Председатель правления Латвийской федерации индустрии обороны и безопасности Элина Эгле отметила, что часть стран Европы по-прежнему предпочитает не обращать внимание на войну России против Украины и на ситуацию с безопасностью в регионе. "Поэтому необходимо продолжать переговоры и говорить об этих проблемах", – сказала она.
- В сентябре президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предупредил, что победа Путина может спровоцировать третью мировую войну.
- Глава МИД Латвии Кариньш считается одним из возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Йенса Столтенберга.
Читайте также: Украинская разведка назвала следующие цели Путина. Президент Латвии: Мы готовимся