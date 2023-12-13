РФ може ввести в дію 100-150 танків на місяць, Європа поки що відстає — Міноборони Латвії
Держсекретар Міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс сказав, що Росія може за місяць зробити або відремонтувати близько 100-150 танків, і це набагато більше, ніж може зараз зробити Європа. Про це повідомляє Delfi.
Виступаючи на закритті Ризького безпекового форуму, Гарісонс сказав, що за обсягами виробництва військової техніки Європа поки не може змагатися з Росією, проте "якщо подивитися в історію, можна побачити, що перемагає той бік, який здатен забезпечити більшу ефективність".
Він також наголосив, що величезне значення має логістика, швидкість та надійність постачань.
Водночас він визнав, що для перемоги над Росією (у разі її вторгнення до країн Балтії. – Ред.) знадобляться "зброя, танки та інші речі, які поки немає кому зробити в потрібній кількості". Для цього необхідна оборонна індустріальна база, яку Європейський Союз ще має наростити.
Голова правління Латвійської федерації індустрії оборони та безпеки Еліна Егле зазначила, що частина країн Європи, як і раніше, вважає за краще не звертати увагу на війну Росії проти України та на ситуацію з безпекою в регіоні. "Тому необхідно продовжувати переговори та говорити про ці проблеми", – сказала вона.
- У вересні президент Латвії Едгарс Рінкевичс попередив, що перемога Путіна може спровокувати Третю світову війну.
- Глава МЗС Латвії Каріньш вважається одним із можливих кандидатів на пост генсека НАТО після Єнса Столтенберга.
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