РФ нанесла авиаудар по больнице в Сумской области, здание разрушено, есть раненые — фото

Российские оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Великописаревской громаде Сумской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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По его словам, российская авиация после 09:00, не залетая в воздушное пространство Украины, обстреляла больницу.

Здание было разрушено, есть пострадавшие среди гражданских. Более подробную информацию чиновник пообещал дать позже.

Недавно российские оккупанты нанесли ракетный удар по психиатрической больнице в Краматорске, есть серьезные разрушения.

Противник нарастил количество ударов по Харькову и области в последние дни — увеличение обстрелов связано с успехами Вооруженных Сил Украины в контрнаступлении.

В Славянске российские оккупанты нанесли удар по жилому дому, уничтожили подъезд, погибли люди.

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Дмитро Гриниченко

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