РФ нанесла авиаудар по больнице в Сумской области, здание разрушено, есть раненые — фото
09.09.2022, 12:46
Обломки ракеты после обстрела Сумской области (Фото: Дмитрий Живицкий/Telegram)
Российские оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Великописаревской громаде Сумской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
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По его словам, российская авиация после 09:00, не залетая в воздушное пространство Украины, обстреляла больницу.
Здание было разрушено, есть пострадавшие среди гражданских. Более подробную информацию чиновник пообещал дать позже.
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- Противник нарастил количество ударов по Харькову и области в последние дни — увеличение обстрелов связано с успехами Вооруженных Сил Украины в контрнаступлении.
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