UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ нанесла авиаудар по больнице в Сумской области, здание разрушено, есть раненые — фото

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 12:46
РФ нанесла авиаудар по больнице в Сумской области, здание разрушено, есть раненые — фото - Фото
Обломки ракеты после обстрела Сумской области (Фото: Дмитрий Живицкий/Telegram)

Российские оккупанты нанесли авиаудар по больнице в Великописаревской громаде Сумской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, российская авиация после 09:00, не залетая в воздушное пространство Украины, обстреляла больницу.

Здание было разрушено, есть пострадавшие среди гражданских. Более подробную информацию чиновник пообещал дать позже. 

Читайте также: "Нас невозможно сломить": Зеленский об обстрелах Харькова и Кривого Рога

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война обстрелы сумская область авиация РФ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 