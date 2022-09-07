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Россия нанесла ракетный удар по психиатрической больнице в Краматорске — фото разрушений

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 10:18
Россия нанесла ракетный удар по психиатрической больнице в Краматорске — фото разрушений - Фото
Последствия удара по Краматорску (Фото: Александр Гончаренко/Facebook)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по психиатрической больнице в Краматорске, есть серьезные разрушения. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко. 

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По его словам, противник ударил ракетами по зданию психиатрической больнице в городе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Он отметил, что заведению нанесли серьезные разрушения, и опубликовал снимки с места событий.

Последствия удара по Краматорску (Фото: Александр Гончаренко/Facebook)

Последствия удара по Краматорску (Фото: Александр Гончаренко/Facebook)

Последствия удара по Краматорску (Фото: Александр Гончаренко/Facebook)

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