Россия нанесла ракетный удар по психиатрической больнице в Краматорске — фото разрушений

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по психиатрической больнице в Краматорске, есть серьезные разрушения. Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

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По его словам, противник ударил ракетами по зданию психиатрической больнице в городе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Он отметил, что заведению нанесли серьезные разрушения, и опубликовал снимки с места событий.

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