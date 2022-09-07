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В Славянске россияне уничтожили подъезд жилого дома, под завалами могут быть люди — фото

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 08:11
В Славянске россияне уничтожили подъезд жилого дома, под завалами могут быть люди — фото - Фото
Последствия обстрела Славянска (Фото: Вадим Лях/Facebook)

В Славянске российские оккупанты нанесли удар по жилому дому, уничтожив подъезд, под завалами могут быть люди. Об этом сообщил городской голова Славянска Вадим Лях.

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По его словам, противник нанес два удара по городу. Под обстрел попала школа №4, обошлось без жертв.

На улице Торская россияне попали в жилой дом, "сложился" подъезд, под завалами могут быть люди, спасатели ведут соответствующее работы — количество пострадавших пока неизвестно. 

Ударная волна также повредила соседние дома. 

Последствия обстрела Славянска (Фото: Вадим Лях/Facebook)

Последствия обстрела Славянска (Фото: Вадим Лях/Facebook)

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Дмитро Гриниченко
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