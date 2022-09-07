В Славянске россияне уничтожили подъезд жилого дома, под завалами могут быть люди — фото
07.09.2022, 08:11
Последствия обстрела Славянска (Фото: Вадим Лях/Facebook)
В Славянске российские оккупанты нанесли удар по жилому дому, уничтожив подъезд, под завалами могут быть люди. Об этом сообщил городской голова Славянска Вадим Лях.
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По его словам, противник нанес два удара по городу. Под обстрел попала школа №4, обошлось без жертв.
На улице Торская россияне попали в жилой дом, "сложился" подъезд, под завалами могут быть люди, спасатели ведут соответствующее работы — количество пострадавших пока неизвестно.
Ударная волна также повредила соседние дома.
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