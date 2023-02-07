РФ наступает на пяти направлениях и обустраивает госпитали в гражданских больницах: сводка
Армия России наступает на пяти направлениях, несет потери и обустраивает госпитали в гражданских больницах. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Действия российских оккупантов
Армия РФ сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Вдоль северных и северо-восточных границ Украины не выявлено наступательных группировок россиян.
Оккупанты несут потери и прикрываются гражданскими для лечения раненых. Например, в Херсонской области они разместили военных на первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната, а гражданских перевели на другие этажи. Медоборудование оккупанты перевезли из больницы Великой Лепетихи.
За сутки россияне нанесли шесть ракетных и 24 авиационных удара, 75 раз обстреливали из РСЗО.
Действия Сил обороны Украины
Украинские военные отбили атаки в районах Новоселовского, Кременной и Дибровы Луганской области, Верхнекаменского, Веселого, Зализнянского, Красной Горы, Бахмута и Парасковиевки – Донецкой.
Авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов и два – по позициям ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили восемь районов скопления живой силы.
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