Украина работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов – МИД

Украина работает над разблокировкой решения западных союзников о предоставлении Украине первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает МИД.

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Глава МИД добавил, что единственный барьер партнеров в предоставлении Украине боевых самолетов, – психологический. Он напомнил, что такие же препятствия в свое время мешали получению РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot и западных танков, но барьеры удалось преодолеть и разблокировать поставки этих типов вооружения.

"Не принципиально, будет ли это американский F-16, шведский Grippen, французский Mirage или Rafale, или Eurofighter. Важно открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживание, на какую модель делать основную ставку", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что на сегодняшний день, с точки зрения массовости на рынке и доступности обслуживания, базовой моделью для Украины является американский F-16.

В то же время, по словам Кулебы, необязательно именно эта модель станет первым иностранным боевым самолетом, который получит Украина.

"Я не сомневаюсь, что мы откроем опцию поставки боевых самолетов", – подчеркнул министр.

25 января Кулеба заявил, что новой задачей Украины является получение истребителей западного образца.

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Наталія Медведєва

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