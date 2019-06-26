РФ назвала возвращение в ПАСЕ шагом к оправданию оккупации Крыма

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В Российской Федерации результаты голосования участников летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые в полном объеме восстановили полномочия российской делегации в ассамблее, назвали первым знаковым шагом к признанию оккупированного Россией украинского Крыма собственностью РФ. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, его процитировал российский ТАСС.

Слуцкого сегодня дважды пытались избрать вице-президентом ПАСЕ. Обе попытки оказались неудачными.

Сегодня, 26 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Члены делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ выступили с совместным заявлением по этому поводу. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы прекращает работу в летней сессии Ассамблеи.