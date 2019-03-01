РФ не сможет повлиять на выборы эскалацией в Донбассе - Хербст

Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кремль не может использовать фактор усиления вооруженной агрессии, в том числе эскалацию на море, как инструмент влияния на результаты президентских и парламентских выборов в Украине. Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст, сообщает Укринформ.

"Короткий ответ на это – нет. Подавляющее большинство украинского народа понимает, что Москва совершает агрессию против Украины, и они отрицательно относятся к этому. И если так случится (произойдет новый виток агрессии со стороны РФ, – ред.), это вызовет еще большее раздражение по отношению к Москве", - отметил Хербст.

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По его оценкам, под влиянием российской дезинформации в Украине все еще находится часть населения, однако это "небольшая часть украинских избирателей".

2 января экс-посол США заявлял, что Россия будет продолжать вести свою "партизанскую войну" в Украине до проведения выборов.