РФ объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины

Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Российская Федерация объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге в ответ на аналогичные действия Киева в отношении российского дипломата во Львове. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МИД РФ.

В российском ведомстве утверждают, что СБУ объявила сотрудника генконсульства РФ во Львове персоной нон грата еще в мае, однако обнародовала эту информацию только сейчас.

В МИД РФ говорят, что СБУ не предоставила доказательств противоправной деятельности их дипломата.

"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - заявили в МИД РФ.

Сегодня в СБУ заявили, что разоблачили во Львовской области местного жителя на выполнении разведзаданий для спецслужб России. Он, по информации спецслужбы, передавал собранные данные российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.