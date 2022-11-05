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РФ осудили в ее резолюции ООН о борьбе с неонацизмом. Небензя "эпично" поддержал – Кислица

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 00:14
РФ осудили в ее резолюции ООН о борьбе с неонацизмом. Небензя
Заседание ООН (Иллюстративное фото - ЕРА)

Россию осудили в ее резолюции о борьбе с неонацизмом в мире – в нее внесли поправку о войне РФ против Украины, и российский посол в ООН Василий Небензя проголосовал за видоизмененную резолюцию. Об "эпичном" голосовании сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

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Он отметил, что с 2005 года РФ ежегодно ставит на голосование манипуляционную резолюцию о борьбе с неонацизмом в мире.

"Сегодня доигралась: в ее же резолюцию мы вставили поправку: "РФ пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма". Черная пятница РФ в ООН", – заявил Кислица.

РФ осудили в ее резолюции ООН о борьбе с неонацизмом. Небензя "эпично" поддержал – Кислица

Он подчеркнул, что представитель РФ Небензя сегодня проголосовал в ООН за текст, содержащий следующее: "РФ пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы для уничтожения неонацизма; сознательное использование неонацизма для оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает настоящие попытки борьбы с неонацизмом".

РФ осудили в ее резолюции ООН о борьбе с неонацизмом. Небензя "эпично" поддержал – Кислица

  • Российская пропаганда постоянно безосновательно обвиняет украинцев "в нацизме". РФ использует фейковые обвинения для оправдания широкомасштабного вторжения в суверенную Украину.
  • В июле Россия созывала неформальную встречу с членами Совбеза ООН, чтобы поговорить о якобы "неонацизме" в Украине. 

Читайте также: Совбез ООН отклонил резолюцию РФ по "биолабораториям" в Украине. Поддержал только Китай

Оксана Житнюк
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Сергей Кислица Василий Небензя ООН война резолюция неонацизм
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