РФ передала Польше материалы "чеченского дела" против Мазура

Игорь Мазур (Фото - Людмила Денісова - Facebook)

Россия переслала в Польшу материалы так называемого "чеченского дела", по которому был задержан ветеран АТО Игорь Мазур. Об этом сообщил сам Мазур в комментарии Радио Свобода.

По его словам, завтра с ними будет ознакамливаться украинский консул.

"Я думаю, что это те показания, которые выбиты с Николая Карпюка, Станислава Клыха (бывшие политзаключенные, - ред.), который сейчас лечится в психиатрической больнице после тех пыток; еще показания нескольких россиян, которые сидели в российских тюрьмах за уголовные преступления, а потом через 20 лет вспомнили, что еще и "в Чечне воевали", - сказал Мазур.

Он уточнил, что по этим показаниям якобы был "командиром подразделения, где служил Арсений Яценюк, братья Тягнибоки и ребята, которые на то время были детьми".

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