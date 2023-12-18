РФ перевела в Новороссийск 10 носителей "Калибров". Спутниковые снимки и список кораблей
Российские оккупанты перевели в порт Новороссийска 10 носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр". Соответствующие спутниковые снимки опубликовал OSINT-исследователь MT Anderson.
По его словам, на 17 декабря известно, что в Новороссийске находятся 20 кораблей РФ.
Носители "Калибров" — два из двух фрегатов типа "Адмирал Григорьевич", три из трех морских ракетоносителей "Буян-М", четыре из четырех подводных лодок "Варшавянка" и один и трех морских ракетоносителей "Каракурт".
Также враг вывел в Новороссийск три патрульных корабля "Василий Быков", три больших десантных корабля проекта 775, один большой десантный корабль "Иван Грен" и три тральщика "Аквамарин".
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