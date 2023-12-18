РФ перевела в Новороссийск 10 носителей "Калибров". Спутниковые снимки и список кораблей

В целом россияне перевели в Новороссийск 20 своих кораблей, из которых 10 — это ракетоносители

Запуск ракеты "Калибр" с корабля "Буян-М" (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты перевели в порт Новороссийска 10 носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр". Соответствующие спутниковые снимки опубликовал OSINT-исследователь MT Anderson.

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По его словам, на 17 декабря известно, что в Новороссийске находятся 20 кораблей РФ.

Корабли РФ в порту Новороссийска (Фото: MT Anderson/X)

Носители "Калибров" — два из двух фрегатов типа "Адмирал Григорьевич", три из трех морских ракетоносителей "Буян-М", четыре из четырех подводных лодок "Варшавянка" и один и трех морских ракетоносителей "Каракурт".

Корабли РФ в порту Новороссийска (Фото: MT Anderson/X)

Также враг вывел в Новороссийск три патрульных корабля "Василий Быков", три больших десантных корабля проекта 775, один большой десантный корабль "Иван Грен" и три тральщика "Аквамарин".

Корабли РФ в порту Новороссийска (Фото: MT Anderson/X)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что, учитывая нынешние дальнобойные возможности Сил обороны, Украина пока не имеет стопроцентного огневого контроля над оккупированным Крымом, но работа в этом направлении идет.

5 октября так называемый "лидер" Абхазии заявил, что Россия намерена создать базу Черноморского флота в Абхазии, на временно оккупированной РФ территории Грузии.

4 августа Служба безопасности Украины провела спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате которой поврежден большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк", заявили источники LIGA.net в ведомстве.

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