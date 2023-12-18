РФ перевела до Новоросійська 10 носіїв "Калібрів". Супутникові знімки та список кораблів

Загалом росіяни перевели до Новоросійська 20 своїх кораблів, з яких 10 — це ракетоносії

Запуск ракети "Калібр" з корабля "Буян-М" (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти перевели до порту Новоросійська 10 носіїв крилатих ракет морського базування "Калібр". Відповідні супутникові фотографії опублікував OSINT-дослідник MT Anderson.

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За його словами, на 17 грудня відомо, що в Новоросійську розташовано 20 кораблів РФ.

Кораблі РФ у порту Новоросійська (Фото: MT Anderson/X)

Носії "Калібрів" — два з двох фрегатів типу "Адмірал Григорович", три з трьох морських ракетоносіїв "Буян-М", чотири з чотирьох підводних човнів "Варшав'янка" та один із трьох морських ракетоносіїв "Каракурт".

Кораблі РФ у порту Новоросійська (Фото: MT Anderson/X)

Також ворог вивів у Новоросійськ три патрульні кораблі "Василь Биков", три великі десантні кораблі проєкту 775, один великий десантний корабель "Іван Грен" і три тральники "Аквамарин".

Кораблі РФ у порту Новоросійська (Фото: MT Anderson/X)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з огляду на нинішні далекобійні можливості Сил оборони Україна поки не має стовідсоткового вогневого контролю над окупованим Кримом, але робота в цьому напрямку йде.

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