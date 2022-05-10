РФ подготовила ПВО под Белгородом и может готовить диверсии на химобъектах – сводка ГШ

Армия России привела в готовность силы противовоздушной обороны под Белгородом, использует авиацию на востоке Украины, может сделать диверсии на химических объектах. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Цель врага неизменна – контроль над Донбассом и сухопутным коридором во временно оккупированный Крым. Авиагруппа РФ сконцентрирована на поддержке оккупантов на востоке: Слобожанском и Донецком направлениях, в районе завода Азовсталь в Мариуполе.

Высока вероятность ракетных ударов, не исключаются диверсии РФ на химобъектах с последующим обвинением в этом ВСУ.

По направлениям:

Слобожанское

РФ поддерживает в полной готовности силы и средства ПВО в Белгородской области. Обороняет занятые рубежи, чтобы не допустить продвижения украинских сил к госгранице. Проводит воздушную разведку.

На Изюмском направлении враг пополняет запасы боеприпасов, топлива, материально-технических средств.

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Донбасс

РФ продолжает подготовку к наступательным действия в направлении Лимана и Северодонецка. Продолжаются бои за Воеводовку, Тошковку, Нижнее в Луганской области, за Камянку – в Донецкой. В Мариуполе враг продолжает артиллерией и авиацией бить по Азовстали, продолжаются бои.

За сутки на Донбассе защитники Украины отбили 15 атак.

Южнобугское

Без активных боевых действий врага. РФ обстреливала украинские подразделения, ведет подготовку к возобновлению штурмовых действий, чтобы улучшить тактическое положение.

Российские корабли продолжают изолировать морские районы, блокировать судоходство, вести разведку, поддерживать подразделения на приморском направлении и наносить ракетные удары.

Северское

РФ обстреляла из реактивных систем залпового огня Великую Писаревку, Белополье, Краснополье и Юнаковку Сумской области. Ожидается, что враг продолжит демонстративные действия, чтобы сковать здесь украинские войска и не дать перебросить их в другие места.

По данным ГШ, россияне стянули под Белгород до 19 батальонно-тактических групп (одна БТГр - от 600 до 1000 военных).

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Марк Сировой

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