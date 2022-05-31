РФ потеряла 30 500 военных. Вчера украинские силы сбили российский самолет – сводка потерь

Силы обороны Украины уничтожили 150 российских военных за сутки, девять танков и один самолет. С 24 февраля по 31 мая армия РФ потеряла 30 500 убитыми, сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера россияне несли самые тяжелые потери на Криворожском и Запорожском направлениях. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла в Украине:

личного состава – около 30 500 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1358 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 3302 (+20),

артиллерийских систем – 649 (+6),

РСЗО – 207 (+2),

средств ПВО – 93 (0),

самолетов – 208 (+1),

вертолетов – 174 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),

крылатых ракет – 120 (+2),

кораблей / катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2275 (+11),

спецтехники – 48 (0).

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Марк Сировой

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