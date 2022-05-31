РФ потеряла 30 500 военных. Вчера украинские силы сбили российский самолет – сводка потерь
Силы обороны Украины уничтожили 150 российских военных за сутки, девять танков и один самолет. С 24 февраля по 31 мая армия РФ потеряла 30 500 убитыми, сообщает Генштаб ВСУ.
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Вчера россияне несли самые тяжелые потери на Криворожском и Запорожском направлениях. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла в Украине:
личного состава – около 30 500 (+150) человек ликвидировано,
танков ‒ 1358 (+9),
боевых бронированных машин ‒ 3302 (+20),
артиллерийских систем – 649 (+6),
РСЗО – 207 (+2),
средств ПВО – 93 (0),
самолетов – 208 (+1),
вертолетов – 174 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 515 (+8),
крылатых ракет – 120 (+2),
кораблей / катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2275 (+11),
спецтехники – 48 (0).
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