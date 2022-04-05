РФ придется сильно обновить выбитые с cевера Украины подразделения – британская разведка

России придется серьезно обновить и переоснастить подразделения, которые были выбиты с cевера Украины. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.

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"Многие российские подразделения, выведенные с севера Украины, скорее всего, потребуют значительного переоснащения и обновления, прежде чем их можно будет передислоцировать для операций на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силы отбили ключевой участок на севере страны. Это лишило Россию возможности достичь своих целей и вынудило отступить от районов вокруг Чернигова.

В британской разведке предполагают, что бои низкой интенсивности могут продолжиться в этих районах, но они значительно ослабеют по мере вывода оставшихся российских сил.

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Марк Сировой

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