РФ придется сильно обновить выбитые с cевера Украины подразделения – британская разведка
России придется серьезно обновить и переоснастить подразделения, которые были выбиты с cевера Украины. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на британскую разведку.
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"Многие российские подразделения, выведенные с севера Украины, скорее всего, потребуют значительного переоснащения и обновления, прежде чем их можно будет передислоцировать для операций на востоке Украины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские силы отбили ключевой участок на севере страны. Это лишило Россию возможности достичь своих целей и вынудило отступить от районов вокруг Чернигова.
В британской разведке предполагают, что бои низкой интенсивности могут продолжиться в этих районах, но они значительно ослабеют по мере вывода оставшихся российских сил.
- На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов.
- На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей. У многих расстрелянных связаны руки.
- Западные лидеры потрясены и требуют расследования военных преступлений армии РФ.
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