РФ применяет лучшее оружие против украинских зернохранилищ – видео минобороны Британии

Министерство обороны Великобритании опубликовало со своими комментариями видео применения передовой российской ракеты в Украине. По их мнению, Кремль "использует свое лучшее оружие против украинского сельского хозяйства".

"После выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия использует свое самое ценное оружие, чтобы атаковать украинское сельское хозяйство и наносить ущерб мировым продовольственным рынкам. Уничтожено уже 280 000 тонн зерна", – сказано в сопроводительном тексте.

Since its withdrawal from the Black Sea Grain Initiative, Russia has been using its most valuable weaponry to target Ukrainian agriculture and hurt global food markets.



280,000 tonnes of grain has been destroyed.