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РФ применяет лучшее оружие против украинских зернохранилищ – видео минобороны Британии

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 19:30
РФ применяет лучшее оружие против украинских зернохранилищ – видео минобороны Британии - Фото
Фото - скриншот из видео

Министерство обороны Великобритании опубликовало со своими комментариями видео применения передовой российской ракеты в Украине. По их мнению, Кремль "использует свое лучшее оружие против украинского сельского хозяйства". 

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"После выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия использует свое самое ценное оружие, чтобы атаковать украинское сельское хозяйство и наносить ущерб мировым продовольственным рынкам. Уничтожено уже 280 000 тонн зерна", – сказано в сопроводительном тексте.

В самом видео говорится о ракетах AS-4 Kitchen и AS23a Kodiak (Х-22 и Х-101 по номенклатуре РФ).

"Первоначально разработанные для ударов по таким значительным военным целям, как боевые корабли и аэродромы, теперь они используются чтобы дестабилизировать мировые цены на продовольствие и уничтожить зерновое производство Украины", – отмечают в минобороны Британии.

В видео также подчеркнуто, что "нигде в мире зернохранилища не считаются легитимной военной целью".    

7 октября РФ в очередной раз ударила ракетами по Одесской области, были попадания в пансионат и зернохранилище.

Читайте также: Одесса. Под завалами нашли двух погибших, они были в укрытии под зернохранилищем

Сергей Бережной
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