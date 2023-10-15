РФ применяет лучшее оружие против украинских зернохранилищ – видео минобороны Британии
Министерство обороны Великобритании опубликовало со своими комментариями видео применения передовой российской ракеты в Украине. По их мнению, Кремль "использует свое лучшее оружие против украинского сельского хозяйства".
"После выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия использует свое самое ценное оружие, чтобы атаковать украинское сельское хозяйство и наносить ущерб мировым продовольственным рынкам. Уничтожено уже 280 000 тонн зерна", – сказано в сопроводительном тексте.
Since its withdrawal from the Black Sea Grain Initiative, Russia has been using its most valuable weaponry to target Ukrainian agriculture and hurt global food markets.— Ministry of Defencе (@DefenceHQ) October 15, 2023
280,000 tonnes of grain has been destroyed. #FoodIsNotAWeapon pic.twitter.com/4MWeHdFGtS
В самом видео говорится о ракетах AS-4 Kitchen и AS23a Kodiak (Х-22 и Х-101 по номенклатуре РФ).
"Первоначально разработанные для ударов по таким значительным военным целям, как боевые корабли и аэродромы, теперь они используются чтобы дестабилизировать мировые цены на продовольствие и уничтожить зерновое производство Украины", – отмечают в минобороны Британии.
В видео также подчеркнуто, что "нигде в мире зернохранилища не считаются легитимной военной целью".
7 октября РФ в очередной раз ударила ракетами по Одесской области, были попадания в пансионат и зернохранилище.
- После выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы она заявила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда.
- 17 июля 2023 года президент Зеленский предложил Турции и ООН продолжить работу зернового коридора в Черном море без России. Для работы зернового коридора можно было бы привлечь турецкие военные корабли. Но в Турции такой шаг считают очень рискованным.
- После выхода из зерновой сделки Россия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области.
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