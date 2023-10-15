РФ застосовує найкращу зброю проти українських зерносховищ – відео міноборони Британії
Міністерство оборони Великої Британії опублікувало зі своїми коментарями відео про застосування передової російської ракети в Україні. На їхню думку, Кремль "використовує свою найкращу зброю проти українського сільського господарства".
"Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія використовує свою найціннішу зброю, щоб атакувати українське сільське господарство та завдавати збитків світовим продовольчим ринкам. Знищено вже 280 000 тонн зерна", – йдеться у супровідному тексті.
Since its withdrawal from the Black Sea Grain Initiative, Russia has been using its most valuable weaponry to target Ukrainian agriculture and hurt global food markets.— Ministry of Defencе (@DefenceHQ) October 15, 2023
280,000 tonnes of grain has been destroyed. #FoodIsNotAWeapon pic.twitter.com/4MWeHdFGtS
У самому відео йдеться про ракети AS-4 Kitchen та AS23a Kodiak (Х-22 та Х-101 за номенклатурою РФ).
"Спочатку розроблені для ударів по таких значних військових цілях, як бойові кораблі та аеродроми, тепер вони використовуються для дестабілізації світових цін на продовольство та знищення зернового виробництва України", – зазначають у міноборони Британії.
У відео також наголошено, що "ніде у світі зерносховища не вважаються легітимною військовою ціллю".
7 жовтня РФ вкотре вдарила ракетами по Одеській області, були влучання в пансіонат та зерносховище.
- Після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи вона заявила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна.
- 17 липня 2023 року президент Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити роботу зернового коридору в Чорному морі без Росії. Для роботи зернового коридору можна було б залучити турецькі військові кораблі. Але в Туреччині такий крок вважають дуже ризикованим.
- Після виходу із зернової угоди Росія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині.
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