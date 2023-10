РФ застосовує найкращу зброю проти українських зерносховищ – відео міноборони Британії

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало зі своїми коментарями відео про застосування передової російської ракети в Україні. На їхню думку, Кремль "використовує свою найкращу зброю проти українського сільського господарства".

"Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія використовує свою найціннішу зброю, щоб атакувати українське сільське господарство та завдавати збитків світовим продовольчим ринкам. Знищено вже 280 000 тонн зерна", – йдеться у супровідному тексті.

Since its withdrawal from the Black Sea Grain Initiative, Russia has been using its most valuable weaponry to target Ukrainian agriculture and hurt global food markets.



280,000 tonnes of grain has been destroyed. #FoodIsNotAWeapon pic.twitter.com/4MWeHdFGtS