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РФ застосовує найкращу зброю проти українських зерносховищ – відео міноборони Британії

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 19:30
РФ застосовує найкращу зброю проти українських зерносховищ – відео міноборони Британії - Фото
Фото - скриншот із відео

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало зі своїми коментарями відео про застосування передової російської ракети в Україні. На їхню думку, Кремль "використовує свою найкращу зброю проти українського сільського господарства".

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"Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія використовує свою найціннішу зброю, щоб атакувати українське сільське господарство та завдавати збитків світовим продовольчим ринкам. Знищено вже 280 000 тонн зерна", – йдеться у супровідному тексті.

У самому відео йдеться про ракети AS-4 Kitchen та AS23a Kodiak (Х-22 та Х-101 за номенклатурою РФ).

"Спочатку розроблені для ударів по таких значних військових цілях, як бойові кораблі та аеродроми, тепер вони використовуються для дестабілізації світових цін на продовольство та знищення зернового виробництва України", – зазначають у міноборони Британії.

У відео також наголошено, що "ніде у світі зерносховища не вважаються легітимною військовою ціллю".

7 жовтня РФ вкотре вдарила ракетами по Одеській області, були влучання в пансіонат та зерносховище.

Читайте також: Одеса. Під завалами знайшли двох загиблих, вони були в укритті під зерносховищем

Сергій Бережний
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