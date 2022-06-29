РФ продолжит наносить ракетные удары, несмотря на риск массовых жертв — разведка Британии

Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине, несмотря на риск массовых жертв среди гражданских из-за неточности ударов. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявили, что неточность России в нанесении дальних ударов ранее приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на железнодорожном вокзале в Краматорске 8 апреля 2022 года.

Отмечается, что российское командование, скорее всего, по-прежнему будет готово принять "высокий уровень побочного ущерба", когда они осознают военную необходимость нанесения удара по цели.

"Почти наверняка Россия продолжит наносить удары, пытаясь воспрепятствовать пополнению запасов украинских передовых сил. Нехватка в России более современного высокоточного ударного оружия и профессиональные недостатки их планировщиков наведения, скорее всего, приведут к новым жертвам среди гражданского населения", — заявили британцы.

27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. К моменту удара в ТЦ было более 1000 посетителей.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, тела погибших не могут опознать из-за того, что они сильно обгорели, их будут идентифицировать с помощью ДНК. Пока известно о 18 погибших. Еще 21 человек считается пропавшим без вести. Разбор завалов продолжается.

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Дмитрий Гриниченко

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