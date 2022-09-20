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РФ провалила скрытую мобилизацию и хочет перебросить в Украину ВДВ из Сирии – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 19:00
РФ провалила скрытую мобилизацию и хочет перебросить в Украину ВДВ из Сирии – Генштаб - Фото
Российский десант в Москве (Фото - ЕРА)

Военно-политическое руководство РФ после провала скрытой мобилизации решило вывести часть своего военного контингента из Сирии, чтобы в дальнейшем перебросить его в Украину. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 20 сентября.

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В Генштабе сообщили, что из-за неудачного проведения мероприятий скрытой мобилизации военно-политическим руководством РФ принято решение о выводе подразделений 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирии и их последующей подготовке к переброске на территорию Украины.

СПРАВКА. Российский 217-й гвардейский парашютно-десантный полк входит в 98-ю гвардейскую парашютно-десантную дивизию и дислоцируется в городе Иваново. Подразделения этого полка участвовали в полномасштабном вторжении РФ в Украину и, по данным внештатного советника министра обороны Алексея Копытько, понесли одни из наибольших потерь среди российских ВДВшников.

  • 7 мая стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал перебросить военные части РФ из Сирии в Украину, чтобы ускорить захват Донбасса.
  • По оценкам советника главы ОП Алексея Арестовича, российский контингент в Сирии насчитывает от 6000 до 11 000 человек.
  • В конце августа компания спутниковой разведки ImageSat International заявила, что Россия забирает С-300 из Сирии, чтобы восполнить потери сил ПВО на войне в Украине.

Читайте также: Присутствие России в Сирии стало "более агрессивным" после вторжения в Украину – ВВС США

Оксана Житнюк
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ВДВ Сирия война генштаб 217 полк
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