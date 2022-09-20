РФ провалила скрытую мобилизацию и хочет перебросить в Украину ВДВ из Сирии – Генштаб

Военно-политическое руководство РФ после провала скрытой мобилизации решило вывести часть своего военного контингента из Сирии, чтобы в дальнейшем перебросить его в Украину. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 20 сентября.

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В Генштабе сообщили, что из-за неудачного проведения мероприятий скрытой мобилизации военно-политическим руководством РФ принято решение о выводе подразделений 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирии и их последующей подготовке к переброске на территорию Украины.

СПРАВКА. Российский 217-й гвардейский парашютно-десантный полк входит в 98-ю гвардейскую парашютно-десантную дивизию и дислоцируется в городе Иваново. Подразделения этого полка участвовали в полномасштабном вторжении РФ в Украину и, по данным внештатного советника министра обороны Алексея Копытько, понесли одни из наибольших потерь среди российских ВДВшников.

7 мая стало известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал перебросить военные части РФ из Сирии в Украину, чтобы ускорить захват Донбасса.

По оценкам советника главы ОП Алексея Арестовича, российский контингент в Сирии насчитывает от 6000 до 11 000 человек.

В конце августа компания спутниковой разведки ImageSat International заявила, что Россия забирает С-300 из Сирии, чтобы восполнить потери сил ПВО на войне в Украине.

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Оксана Житнюк

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