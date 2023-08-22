РФ разгоняет, что после деоккупации Крыма всех посадят. Генпрокурор: Индивидуальный подход

После возвращения Крыма украинское правосудие будет наказывать непосредственно представителей оккупационных властей и коллаборантов, а не всех крымчан, как рассказывает российская пропаганда. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин во время мероприятия "Крымская платформа".

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"Есть другие проблемные вопросы. В частности, это – российская пропаганда. Она убеждает крымчан, что в Украине их всех посадят, потому что для Украины они – предатели. С началом полномасштабного вторжения это запугивание только повысилось, усилилось. Но на самом деле это никоим образом не соответствует действительности". Поскольку Украина, в отличие от России, – это демократическое европейское государство, уважающее закон и уважающее верховенство права", – сказал генпрокурор.

По его словам, среди подозреваемых по уголовным делам и обвиняемых в ведомстве сейчас проходят:

→ оккупационные топ-чиновники;

→ чиновники разного уровня;

→ правоохранители;

→ судьи;

→ предприниматели, которые добровольно, инициативно пошли на сотрудничество с оккупантами и оказывают свои услуги в рамках оборонного заказа РФ.

Костин отметил, что в ходе расследования таких производств и прокуроры, и следователи "всегда учитывают" обстоятельства совершения преступления, наличие умысла, общественную опасность и масштабы причиненного вреда.

"Поэтому я всегда требую индивидуального подхода при решении именно таких вопросов. Для нас приоритет с точки зрения уголовного преследования: те, кто добровольно сотрудничает с государством-агрессором, оккупационной администрацией, силовыми структурами и тому подобное", – сказал он.

Он отметил, что очень важно, чтобы был подан сигнал украинским крымчанам, что реинтеграция будет происходить с "четким соблюдением прав человека", поскольку для Украины верховенство права это – "не пустые слова".

Для того, чтобы это сработало, Офису генпрокурора необходимо в диалоге с правительством и парламентом разработать и принять соответствующие законы, которые уже разрабатываются, отметил генпрокурор.

На LIGA.net выходил большой текст о том, что не так со статьей Уголовного кодекса о коллаборационной деятельности и к чему это может привести.

выходил большой текст о том, что не так со статьей Уголовного кодекса о коллаборационной деятельности и к чему это может привести. 16 августа в Главном управлении разведки сообщили, что Крымский мост "плохо себя чувствует" и в будущем, вероятнее всего, ему будет становиться только хуже.

22 августа начальник ГУР Буданов анонсировал, что "на днях" украинский народ "увидит", как на территории временно оккупированного Россией Крыма уничтожают захватчиков.

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