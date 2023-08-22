РФ розганяє, що після деокупації Криму всіх посадять. Генпрокурор: Індивідуальний підхід

Після повернення Криму українське правосуддя каратиме безпосередньо представників окупаційної влади та колаборантів, а не всіх кримчан, як розповідає російська пропаганда. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін під час заходу "Кримська платформа".

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"Є інші проблемні питання. Зокрема, це – російська пропаганда. Вона переконує кримчан, що в Україні їх всіх посадять, тому що для України вони – зрадники. З початком повномасштабного вторгнення це залякування тільки підвищилось, посилилось. Але насправді це жодним чином не відповідає дійсності. Оскільки Україна, на відміну від Росії, – це демократична європейська держава, яка поважає закон і поважає верховенство права", – сказав генпрокурор.

За його словами, серед підозрюваних у кримінальних справах та обвинувачених у відомстві зараз проходять:

→ окупаційні топчиновники;

→ чиновники різного рівня;

→ правоохоронці;

→ судді;

→ підприємці, які добровільно, ініціативно пішли на співпрацю з окупантами та надають свої послуги в межах оборонного замовлення РФ.

Костін зазначив, що під час розслідування таких проваджень і прокурори, і слідчі "завжди зважають" на обставини вчинення злочину, наявність умислу, суспільну небезпеку та масштаби заподіяної шкоди.

"Тому я завжди вимагаю індивідуального підходу при вирішенні саме таких питань. Для нас пріоритет з точки зору кримінального переслідування: ті, хто добровільно співпрацюють з державою-агресором, окупаційною адміністрацією, силовими структурами тощо", – сказав він.

Він зазначив, що дуже важливо, аби був поданий сигнал українським кримчанам, що реінтеграція відбуватиметься з "чітким дотриманням прав людини", оскільки для України верховенство права це – "не порожні слова".

Для того, аби це спрацювало, Офісу генпрокурора необхідно в діалозі з урядом та парламентом розробити та ухвалити відповідні закони, котрі вже розробляються, зауважив генпрокурор.

На LIGA.net виходив великий текст про те, що не так зі статтею Кримінального кодексу про колабораційну діяльність і до чого це може призвести.

виходив великий текст про те, що не так зі статтею Кримінального кодексу про колабораційну діяльність і до чого це може призвести. 16 серпня у Головному управлінні розвідки повідомили, що Кримський міст "погано почувається" і в майбутньому, найімовірніше, йому ставатиме тільки гірше.

22 серпня начальник ГУР Буданов анонсував, що "днями" український народ "побачить", як на території тимчасово окупованого Росією Криму знищують загарбників.

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