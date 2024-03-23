РФ сбросила взрывчатку на пункт несокрушимости в Херсонской области: ранены гражданские

Прокуроры зафиксировали последствия военных преступлений россиян и начали расследование по уголовным производствам

Фото: Telegram

23 марта российская армия атаковала пункт несокрушимости в Херсонской области, в результате чего трое гражданских лиц получили ранения. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

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По данным прокуратуры, около 10:10 в одном из населенных пунктов Бериславского района оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, попав по пункту несокрушимости. Ранения различной степени получили двое гражданских, им оказывается медицинская помощь.

В частности, в больницу доставили 74-летнюю женщину с минно-взрывной травмой и ранением руки, а также 61-летнюю местную жительницу с контузией.

"Среди пострадавших и 54-летний мужчина. У него медики диагностировали минно-взрывную травму, ранение головы и контузию. Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь", – рассказали о состоянии пострадавших в ОГА.

Фото: Telegram

Прокуроры зафиксировали последствия военных преступлений россиян и приступили к расследованию в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны.