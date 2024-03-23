Росія скинула вибухівку на пункт незламності на Херсонщині: поранені цивільні

Прокурори зафіксували наслідки воєнних злочинів росіян та розпочали розслідування у кримінальних провадженнях

Фото: Telegram

23 березня російська армія атакувала пункт незламності на Херсонщині, унаслідок чого троє цивільних осіб зазнали поранень. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

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За даними прокуратури, близько 10:10 в одному з населених пунктів Бериславського району окупанти скинули вибухівку з дрона, поціливши по пункту незламності. Поранення різного ступеня отримали двоє цивільних, їм надається медична допомога.

Зокрема, до лікарні доставили 74-річну жінку із мінно-вибуховою травмою та пораненням руки, а також 61-річну місцеву жительку з контузією.

"Серед потерпілих і 54-річний чоловік. У нього медики діагностували мінно-вибухову травму, поранення голови та контузію. Всім постраждалим лікарі надають необхідну допомогу", – розповіли про стан постраждалих в ОВА.

Фото: Telegram

Прокурори зафіксували наслідки воєнних злочинів росіян та розпочали розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.