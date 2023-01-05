РФ снова заявила об уничтожении HIMARS. Белый дом: У нас нет никаких подтверждений этого

В Белом доме заявили, что у них нет никаких подтверждений того, что россияне уничтожили ракетные системы HIMARS. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, цитирует его The Hill.

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По словам Кирби, он видел заявления россиян о том, что они ударили по системам HIMARS, однако у Вашингтона нет никакой информации, которая подтверждала бы это сообщение.

Кирби отметил, что оккупанты уже использовали подобные отчеты, которые, скорее всего, являются частью дезинформационной кампании диктатора Владимира Путина.

"Давайте будем просто кристально чистыми здесь. Это война России против Украины. И Путин может сколько угодно заявлять, что это какая-то борьба против Запада, что это необходимо для его безопасности, это США против России, это НАТО против России — мы все знаем, что это чушь", — заявил он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что США продолжают предоставлять Украине военную помощь.

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Дмитро Гриниченко

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