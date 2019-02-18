РФ сорвала заседание по Грибу из-за "нежелательного свидетеля"

Российская сторона сорвала заседание Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, чтобы не допустить выступления нежелательного для себя свидетеля. Об этом сообщил отец Павла Игорь Гриб в Facebook.
Заседание суда продолжалось, по его словам, две минуты. Судья был вынужден закрыть его сразу же после начала работы, так как не явились прокурор и переводчик.
Отец Павла считает, что это заранее спланированный срыв заседания "с целью нивелирования свидетелей".
"И это потому, что приехал украинский профессор Василий Притула, который очень не желательный свидетель для "фемиды" РФ", - написал Игорь Гриб.
Кроме того суд отказал матери Павла и украинским дипломатам в свидании с ним, а профессору Притуле - в его осмотре.
Следующее судебное заседание запланировано на 4 марта 2019 года.
Ранее отец Павла сообщал, что у его сына появились симптомы болезни Альцгеймера.
На заседании суда 1 февраля Грибу вызвали "скорую помощь".