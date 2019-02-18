РФ сорвала заседание по Грибу из-за "нежелательного свидетеля"

Павел Гриб Фото: Facebook Игоря Гриба

Российская сторона сорвала заседание Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, чтобы не допустить выступления нежелательного для себя свидетеля. Об этом сообщил отец Павла Игорь Гриб в Facebook.

Заседание суда продолжалось, по его словам, две минуты. Судья был вынужден закрыть его сразу же после начала работы, так как не явились прокурор и переводчик.

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Отец Павла считает, что это заранее спланированный срыв заседания "с целью нивелирования свидетелей".

"И это потому, что приехал украинский профессор Василий Притула, который очень не желательный свидетель для "фемиды" РФ", - написал Игорь Гриб.

Кроме того суд отказал матери Павла и украинским дипломатам в свидании с ним, а профессору Притуле - в его осмотре.

Следующее судебное заседание запланировано на 4 марта 2019 года.

Ранее отец Павла сообщал, что у его сына появились симптомы болезни Альцгеймера.

На заседании суда 1 февраля Грибу вызвали "скорую помощь".