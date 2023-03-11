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РФ созвала Совбез ООН из-за "русофобии". Кислица: Геббельса на фарш, тут нужны санитары

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 06:16
РФ созвала Совбез ООН из-за
Сергей Кислица (Фото: EPA)

Россияне созвали заседание Совета Безопасности ООН из-за "проблем русофобии". Представитель Украины Сергей Кислица заявил, что оккупантам нужны санитары. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Россия захотела устроить заседание Совбеза ООН 14 марта, чтобы "сосредоточиться на русофобии как факторе, который препятствует поиску долгосрочного и стойкого решения украинского кризиса". 

Он отметил, что РФ "пустила Геббельса на фарш". 

"Тут не до попкорна, тут санитары нужны", — написал дипломат.

Дмитро Гриниченко
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Сергей Кислица война пропаганда дезинформация совбез оон
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