РФ созвала Совбез ООН из-за "русофобии". Кислица: Геббельса на фарш, тут нужны санитары
11.03.2023, 06:16
Сергей Кислица (Фото: EPA)
Россияне созвали заседание Совета Безопасности ООН из-за "проблем русофобии". Представитель Украины Сергей Кислица заявил, что оккупантам нужны санитары. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, Россия захотела устроить заседание Совбеза ООН 14 марта, чтобы "сосредоточиться на русофобии как факторе, который препятствует поиску долгосрочного и стойкого решения украинского кризиса".
Он отметил, что РФ "пустила Геббельса на фарш".
"Тут не до попкорна, тут санитары нужны", — написал дипломат.
- Украина инициировала процесс исключения России из постоянного членства в Совете Безопасности ООН с правом вето и всей организации в целом, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
- Кулеба заявил, что украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в ООН с Гутерришем в роли посредника.
- Генсек ООН Антониу Гуттериш готов быть медиатором для Украины и России, но при согласии всех сторон.
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