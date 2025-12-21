РФ ударами по Одесской области пытается заблокировать Украине доступ к морской логистике – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Россия атаками по Одесской области пытается заблокировать Украине доступ к морской логистике. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

Ситуацией в регионе на прошлой неделе занимались вице-премьер-министр развития общин Алексей Кулеба и заместитель руководителя Офиса президента Виктор Микита. Президент подчеркнул, что привлечены необходимые службы и военные силы, чтобы гарантировать надежную логистику с югом Одесской области.

"Есть понимание всех вызовов, это попытки России заблокировать Украине доступ к морской логистике. Надо, чтобы мир об этом не молчал. Надо, чтобы каждый видел: без давления на Россию там не собираются реально завершать с агрессией. Давление должно увеличиваться", – подчеркнул Зеленский.