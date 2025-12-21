В Маяках Одесской области восстановили движение после ударов РФ по мосту
В Одесской области восстановлено движение по трассе в районе села Маяки, куда ранее наносили удары российские оккупанты. О снятии ограничений написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Он сообщил о возобновлении движения транспорта в обоих направлениях на трассе М-15 Одесса – Рени (на город Бухарест) в районе Маяков.
Ограничения были введены 18 декабря после одной из атак РФ по мосту – тогда оккупанты ударили дроном по машине, ехавшей по нему. От полученных травм погибла женщина, трое ее детей были госпитализированы.
На следующий день Министерство развития общин и территорий сообщило, что из-за этой атаки нет автомобильного движения к населенным пунктам и пунктам пересечения границы на западе региона.
Ведомство приводило как альтернативу список пунктов пропуска в Винницкой и Черновицкой областях.
Премьер-министр Юлия Свириденко, комментируя удары оккупантов по мосту, заявляла, что ценовых колебаний в регионе не будет.
- Оккупанты последние недели массированно атакуют энергетику и инфраструктурные объекты Одесской области. Так, 19 декабря россияне убили восемь и ранили почти три десятка человек из-за своего удара по портовой инфраструктуре в регионе.
- На следующий день президент Зеленский сообщил, что планирует заменить главы Воздушного командования "Юг".
- Руководитель обладминистрации сообщил об очередной массированной атаке РФ по гражданской инфраструктуре в области.
