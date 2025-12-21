В Маяках Одесской области восстановили движение после ударов РФ по мосту

Движение транспорта на трассе Одесса – Рени в районе Маяков возобновили в обе стороны

Мост в Маяках (Иллюстративный скриншот из видео 2020 года)

В Одесской области восстановлено движение по трассе в районе села Маяки, куда ранее наносили удары российские оккупанты. О снятии ограничений написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он сообщил о возобновлении движения транспорта в обоих направлениях на трассе М-15 Одесса – Рени (на город Бухарест) в районе Маяков.

Ограничения были введены 18 декабря после одной из атак РФ по мосту – тогда оккупанты ударили дроном по машине, ехавшей по нему. От полученных травм погибла женщина, трое ее детей были госпитализированы.

На следующий день Министерство развития общин и территорий сообщило, что из-за этой атаки нет автомобильного движения к населенным пунктам и пунктам пересечения границы на западе региона.

Ведомство приводило как альтернативу список пунктов пропуска в Винницкой и Черновицкой областях.

Премьер-министр Юлия Свириденко, комментируя удары оккупантов по мосту, заявляла, что ценовых колебаний в регионе не будет.