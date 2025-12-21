Россияне в очередной раз массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области

Захватчики ударили по транспортным, портовым и промышленным объектам в Одесской области

Иллюстративное фото: Depositphotos

20 декабря российские оккупанты в очередной раз осуществили массированную атаку по гражданской инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, целью оккупантов стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге Одесской области.

"В результате вражеских ударов загорелись пожары, повреждено имущество. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал Кипер.

Также оккупанты повредили объект гражданской инфраструктуры в Ровенской области, сообщил утром 21 декабря начальник ОВА Александр Коваль.

"Возгорания нет. Один из работников получил легкую травму. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия", – рассказал чиновник, добавив, что сейчас там работают представители Сил безопасности и обороны и других структур.

Всего же с вечера 20 и в ночь на 21 декабря оккупанты атаковали Украину 97 ударными БпЛА (около 60 из них – Shahed, а также были "Герберы" и дроны других типов) с направлений в России и временно оккупированном Крыму, написали Воздушные силы ВСУ.

К воздушному нападению привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны – по состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 75 беспилотников различных типов на севере, юге, западе и востоке Украины.

В то же время зафиксировано попадание 19 ударных дронов в восьми местах, а также падение обломков сбитых БпЛА на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", – подчеркнули военные.