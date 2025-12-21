Росіяни вчергове масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини

Загарбники вдарили по транспортних, портових та промислових об'єктах в Одеській області

Ілюстративне фото: Depositphotos

20 грудня російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, ціллю окупантів стали об'єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні Одещини.

"Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі, пошкоджено майно. На щастя, обійшлося без постраждалих", – написав Кіпер.

Також окупанти пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури на Рівненщині, повідомив вранці 21 грудня начальник ОВА Олександр Коваль.

"Загорання немає. Один з працівників отримав легку травму. Медичну допомогу йому надали на місці події", – розповів чиновник, додавши, що зараз там працюють представники Сил безпеки та оборони та інших структур.

Загалом же з вечора 20 і в ніч на 21 грудня окупанти атакували Україну 97 ударними БпЛА (близько 60 з них – Shahed, а також були "Гербери" та дрони інших типів) із напрямків у Росії та тимчасово окупованому Криму, написали Повітряні сили ЗСУ.

До повітряного нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони – станом на 08:30 протиповітряна оборона збила або подавила 75 безпілотників різних типів на півночі, півдні, заході та сході України.

Водночас зафіксовано влучання 19 ударних дронів у восьми місцях, а також падіння уламків збитих БпЛА на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголосили військові.