Росіяни масовано вдарили по Ізюму КАБами: є загиблі – фото

Унаслідок авіаційних ударів Росії по Харківській області загинуло подружжя, жінка була співробітницею поліції

Наслідки атаки (Фото: Національна поліція)

У суботу, 20 грудня, росіяни завдали ударів по місту Ізюм Харківської області – є загиблі. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

О 17:41 глава ОВА заявив про удар по місту. Спочатку було відомо про одну загиблу та одну постраждалу людину.

Синєгубов додав, що внаслідок влучань пошкоджено приватний будинок та багатоповерхівка.

Згодом він уточнив, що кількість загиблих збільшилась до двох людей. Крім цього, постраждала жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес.

Окупанти застосували для ударів чотири керовані авіаційні бомби.

Національна поліція згодом повідомила, що внаслідок обстрілу загинув чоловік 47 років та його 42-річна дружина, яка була співробітницею поліції.

Також пошкоджено територію промислового підприємства, що не працює, будівлю кафе, міський Палац культури, багатоквартирний будинок та автомобілі. Приватний будинок зруйновано повністю.

ОНОВЛЕНО О 20:10. Харківська обласна прокуратура уточнила, що окупанти вдарили по місту близько 15:50. Було застосовано дев’ять авіаційних боєприпасів.

У прокуратурі підтвердили загибель двох людей. Крім цього, дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Регіон регулярно перебуває під ворожими атаками. Вночі 19 грудня росіяни завдали масованого удару по одному з газовидобувних об'єктів компанії Smart Energy в Харківській області.

Новина доповнюється...