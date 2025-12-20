Россияне массированно ударили по Изюму КАБами: есть погибшие – фото

В результате авиационных ударов России по Харьковской области погибли супруги, женщина была сотрудницей полиции

Последствия атаки (Фото: Национальная полиция)

В субботу, 20 декабря, россияне нанесли удары по городу Изюм Харьковской области – есть погибшие. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В 17:41 глава ОВА заявил об ударе по городу. Сначала было известно об одном погибшем и одном пострадавшем человеке.

Синегубов добавил, что в результате попаданий повреждены частный дом и многоэтажка.

Впоследствии он уточнил, что количество погибших увеличилось до двух человек. Кроме этого, пострадала женщина, которая получила острую реакцию на стресс.

Оккупанты применили для ударов четыре управляемые авиационные бомбы.

Национальная полиция впоследствии сообщила, что в результате обстрела погиб мужчина 47 лет и его 42-летняя жена, которая была сотрудницей полиции.

Также повреждена территория неработающего промышленного предприятия, здание кафе, городской Дворец культуры, многоквартирный дом и автомобили. Частный дом разрушен полностью.

ОБНОВЛЕНО В 20:10. Харьковская областная прокуратура уточнила, что оккупанты ударили по городу около 15:50. Были применены девять авиационных боеприпасов.

В прокуратуре подтвердили гибель двух человек. Кроме этого, две женщины подверглись острой реакции на стресс.

Регион регулярно находится под вражескими атаками. Ночью 19 декабря россияне нанесли массированный удар по одному из газодобывающих объектов компании Smart Energy в Харьковской области.

Новость дополняется...