У Маяках на Одещині відновили рух після ударів РФ по мосту

Рух транспорту на трасі Одеса – Рені у районі Маяків відновили в обох напрямках

Міст у Маяках (Ілюстративний скриншот з відео 2020 року)

В Одеській області відновлено рух по трасі у районі села Маяки, куди раніше завдавали ударів російські окупанти. Про зняття обмежень написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він повідомив про відновлення руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса – Рені у районі Маяків.

Обмеження було запроваджено 18 грудня після однієї з атак РФ по мосту – тоді окупанти вдарили дроном по автівці, що їхала ним. Від отриманих травм загинула жінка, трьох її дітей було ушпиталено.

Наступного дня Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що через цю атаку немає автомобільного руху до населених пунктів та пунктів перетину кордону на заході регіону.

Натомість відомство наводило як альтернативу список пунктів пропуску у Вінницькій та Чернівецькій областях.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, коментуючи удари окупантів по мосту, заявляла, що цінових коливань у регіоні не буде.