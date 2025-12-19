В Одесской области ограничили движение авто через Маяки после атаки РФ – схема движения
В Одесской области после удара России по автомобильному мосту 18 декабря ограничили движение транспорта через поселок Маяки. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Движение ограничили по дороге М-15 от дорожной станции патрульной полиции "Два Столба" в направлении поселка Маяки. Автомобили перенаправляют на дорогу М-16, которая ведет в направлении населенного пункта Кучурганы.
Также полиция перекрыла съезд с трассы М-05 Киев – Одесса, где расположена транспортная развязка в направлении дорожной станции патрульной полиции "Два Столба".
Кроме того, ограничено движение транспорта от села Сафьяны: выезд из города Измаил, в направлении поселка Маяки.
Водителей просят учитывать указанную информацию и планировать свой маршрут заблаговременно. О возобновлении движения полиция сообщит отдельно.
- Вечером 18 декабря россияне ударили по машине на мосту в Одесской области – убили женщину и ранили детей. Из-за атаки была перекрыта трасса в районе Днестровского лимана возле Маяков, выезд в Молдову затруднен.
- В Пограничной службе сообщили, что на утро 19 декабря очереди авто возле Маяков исчезли – люди поняли, что движение так быстро не восстановят. В Молдову советуют ехать через Винницкую область.
