В Одеській області обмежили рух авто через селище Маяки після атаки РФ – схема руху
Поліція (Ілюстративне фото: Патрульна поліція)

В Одеській області після удару Росії по автомобільному мосту 18 грудня обмежили рух транспорту через селище Маяки. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Рух обмежили дорогою М-15 від дорожньої станції патрульної поліції "Два Стовпи" у напрямку селища Маяки. Автомобілі перенаправляють на дорогу М-16, яка веде у напрямку населеного пункту Кучургани.

Також поліція перекрила з'їзд з траси М-05 Київ – Одеса, де розташована транспортна розвʼязка у напрямку дорожньої станції патрульної поліції "Два Стовпи".

Окрім цього, обмежений рух транспорту від села Саф'яни: виїзд з міста Ізмаїл, в напрямку селища Маяки.

Водіїв просять враховувати зазначену інформацію та планувати свій маршрут завчасно. Про відновлення руху поліція повідомить окремо.

Схема руху (Ілюстрація: t.me/OBiloshytskiy)
Схема руху (Ілюстрація: t.me/OBiloshytskiy)
  • Ввечері 18 грудня росіяни ударили по авто на мосту в Одеській області – убили жінку й поранили дітей. Через атаку було перекрито трасу в районі Дністровського лиману біля Маяків, виїзд до Молдови ускладнений.
  • У Прикордонній службі повідомили, що на ранок 19 грудня черги авто біля Маяків зникли – люди зрозуміли, що рух так швидко не відновлять. До Молдови радять їхати через Вінницьку область.
