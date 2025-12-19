В Одеській області обмежили рух авто через селище Маяки після атаки РФ – схема руху
В Одеській області після удару Росії по автомобільному мосту 18 грудня обмежили рух транспорту через селище Маяки. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Рух обмежили дорогою М-15 від дорожньої станції патрульної поліції "Два Стовпи" у напрямку селища Маяки. Автомобілі перенаправляють на дорогу М-16, яка веде у напрямку населеного пункту Кучургани.
Також поліція перекрила з'їзд з траси М-05 Київ – Одеса, де розташована транспортна розвʼязка у напрямку дорожньої станції патрульної поліції "Два Стовпи".
Окрім цього, обмежений рух транспорту від села Саф'яни: виїзд з міста Ізмаїл, в напрямку селища Маяки.
Водіїв просять враховувати зазначену інформацію та планувати свій маршрут завчасно. Про відновлення руху поліція повідомить окремо.
- Ввечері 18 грудня росіяни ударили по авто на мосту в Одеській області – убили жінку й поранили дітей. Через атаку було перекрито трасу в районі Дністровського лиману біля Маяків, виїзд до Молдови ускладнений.
- У Прикордонній службі повідомили, що на ранок 19 грудня черги авто біля Маяків зникли – люди зрозуміли, що рух так швидко не відновлять. До Молдови радять їхати через Вінницьку область.
