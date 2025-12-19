В Одеській області обмежили рух авто через селище Маяки після атаки РФ – схема руху

Через пошкодження мосту ворожими ударами 18 грудня поліція була вимушена обмежити рух транспорту кількома дорогами

В Одеській області після удару Росії по автомобільному мосту 18 грудня обмежили рух транспорту через селище Маяки. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Рух обмежили дорогою М-15 від дорожньої станції патрульної поліції "Два Стовпи" у напрямку селища Маяки. Автомобілі перенаправляють на дорогу М-16, яка веде у напрямку населеного пункту Кучургани.

Також поліція перекрила з'їзд з траси М-05 Київ – Одеса, де розташована транспортна розвʼязка у напрямку дорожньої станції патрульної поліції "Два Стовпи".

Окрім цього, обмежений рух транспорту від села Саф'яни: виїзд з міста Ізмаїл, в напрямку селища Маяки.

Водіїв просять враховувати зазначену інформацію та планувати свій маршрут завчасно. Про відновлення руху поліція повідомить окремо.

Схема руху (Ілюстрація: t.me/OBiloshytskiy)

