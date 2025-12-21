РФ ударами по Одещині намагається заблокувати Україні доступ до морської логістики – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Росія атаками по Одеській області намагається заблокувати Україні доступ до морської логістики. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Ситуацією в регіоні минулого тижня займалися віцепремʼєр-міністр розвитку громад Олексій Кулеба та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Президент наголосив, що залучені необхідні служби та військові сили, щоб гарантувати надійну логістику з півднем Одеської області.

"Є розуміння всіх викликів, це намагання Росії заблокувати Україні доступ до морської логістики. Треба, щоб світ про це не мовчав. Треба, щоб кожен бачив: без тиску на Росію там не збираються реально завершувати з агресією. Тиск має збільшуватись", – наголосив Зеленський.