РФ ударами по Одещині намагається заблокувати Україні доступ до морської логістики – Зеленський
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Росія атаками по Одеській області намагається заблокувати Україні доступ до морської логістики. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
Ситуацією в регіоні минулого тижня займалися віцепремʼєр-міністр розвитку громад Олексій Кулеба та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Президент наголосив, що залучені необхідні служби та військові сили, щоб гарантувати надійну логістику з півднем Одеської області.
"Є розуміння всіх викликів, це намагання Росії заблокувати Україні доступ до морської логістики. Треба, щоб світ про це не мовчав. Треба, щоб кожен бачив: без тиску на Росію там не збираються реально завершувати з агресією. Тиск має збільшуватись", – наголосив Зеленський.
- 18 грудня росіяни ударили по авто на мосту в Одеській області – убили жінку й поранили дітей. Через атаку було перекрито трасу в районі Дністровського лиману біля Маяків та обмежено рух авто, виїзд до Молдови був ускладнений.
- Рух через міст вдалося відновити тільки 21 грудня.
- 19 грудня росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого загинуло сім людей.
