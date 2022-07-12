Россия ударила по Индустриальному району Харькова — жителей просят не выходить на улицу

Российские оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова, жителей призвали не выходить на улицы. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, противник нанес несколько ударов по Индустриальному району. Он обратился к харьковчанам и призвал их находится в укрытиях, не выходить без нужды на улицы города.

В городе, по состоянию на 13:43, объявили угрозу артиллерийского обстрела и воздушную тревогу.

Местные паблики сообщили, что над городом поднимается дым, а в Индустриальном районе пропал свет, информация требует подтверждения.

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