Россия ударила по Индустриальному району Харькова — жителей просят не выходить на улицу
Российские оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова, жителей призвали не выходить на улицы. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, противник нанес несколько ударов по Индустриальному району. Он обратился к харьковчанам и призвал их находится в укрытиях, не выходить без нужды на улицы города.
В городе, по состоянию на 13:43, объявили угрозу артиллерийского обстрела и воздушную тревогу.
Местные паблики сообщили, что над городом поднимается дым, а в Индустриальном районе пропал свет, информация требует подтверждения.
- Ночью 6 июля россияне уничтожили в Харькове здание вуза ракетным ударом.
- Ночью 10 июля россияне ударили по жилому дому и школе в Харькове.
- Утром 11 июля российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами и попали в шестиэтажный дом.
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