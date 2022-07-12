UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ударила по Индустриальному району Харькова — жителей просят не выходить на улицу

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 13:48
Россия ударила по Индустриальному району Харькова — жителей просят не выходить на улицу - Фото
Дым над Харьковом после обстрела (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова, жителей призвали не выходить на улицы. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, противник нанес несколько ударов по Индустриальному району. Он обратился к харьковчанам и призвал их находится в укрытиях, не выходить без нужды на улицы города. 

В городе, по состоянию на 13:43, объявили угрозу артиллерийского обстрела и воздушную тревогу. 

Местные паблики сообщили, что над городом поднимается дым, а в Индустриальном районе пропал свет, информация требует подтверждения. 

Читайте также: Россияне нанесли массированный удар по Харькову — есть погибшие, 31 человек ранен 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Харьков обстрелы олег синегубов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 