РФ заявила, что готова к переговорам с Украиной в Минске. И продолжает нападать на города
25.02.2022, 15:39
Владимир Путин (фото - ЕРА)
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов отправить в Минск делегацию для переговоров с Украиной о "нейтральном статусе", сообщает пропагандистский ресурс РФ Интерфакс.
Тем временем войска РФ продолжают обстреливать мирные украинские города, а Киев вступил в фазу обороны. Детали – в хронике LIGA.net.
"Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", – сказал он.
Ранее сегодня президент Владимир Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров.
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