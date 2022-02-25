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РФ заявила, что готова к переговорам с Украиной в Минске. И продолжает нападать на города

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 15:39
РФ заявила, что готова к переговорам с Украиной в Минске. И продолжает нападать на города - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов отправить в Минск делегацию для переговоров с Украиной о "нейтральном статусе", сообщает пропагандистский ресурс РФ Интерфакс.

Тем временем войска РФ продолжают обстреливать мирные украинские города, а Киев вступил в фазу обороны. Детали – в хронике LIGA.net.

"Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", –  сказал он.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров.

Читайте также: Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной. Но РФ продолжает бомбить мирные города

Марк Сировой
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