РФ заявила, что готова к переговорам с Украиной в Минске. И продолжает нападать на города

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов отправить в Минск делегацию для переговоров с Украиной о "нейтральном статусе", сообщает пропагандистский ресурс РФ Интерфакс.

Тем временем войска РФ продолжают обстреливать мирные украинские города, а Киев вступил в фазу обороны. Детали – в хронике LIGA.net.

"Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", – сказал он.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров.

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Марк Сировой

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