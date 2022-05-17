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РФ заявила о выходе из Совета стран Балтийского моря. Ее оттуда выгнали еще в марте

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 16:27
РФ заявила о выходе из Совета стран Балтийского моря. Ее оттуда выгнали еще в марте - Фото
Здание МИД РФ в Москве (фото — пресс-служба ведомства)

Россия объявила о выходе из Совета стран Балтийского моря. Ее выгнали из организации в начале марта из-за вторжения в Украину. Однако в Кремле заявили, что уходят из Совета по собственному желанию, потому что "в последнее время он все больше деградирует", сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"Государства НАТО и Евросоюза в составе ССБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики", – заявили в российском МИД.

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Совет стран Балтийского моря был основан в Копенгагене в марте 1992 года. В организацию входит 11 стран-участниц и 10 стран-наблюдателей. Украина имеет статус страны-наблюдателя.

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Наталия Софиенко
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Россия международные организации санкции проти рф Совет стран Балтийского моря
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