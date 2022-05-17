РФ заявила о выходе из Совета стран Балтийского моря. Ее оттуда выгнали еще в марте

Россия объявила о выходе из Совета стран Балтийского моря. Ее выгнали из организации в начале марта из-за вторжения в Украину. Однако в Кремле заявили, что уходят из Совета по собственному желанию, потому что "в последнее время он все больше деградирует", сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"Государства НАТО и Евросоюза в составе ССБМ отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура на Балтике и последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики", – заявили в российском МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Совет стран Балтийского моря был основан в Копенгагене в марте 1992 года. В организацию входит 11 стран-участниц и 10 стран-наблюдателей. Украина имеет статус страны-наблюдателя.

4 марта 2022 г. Россия была исключена из Совета государств Балтийского моря из-за вторжения в Украину, а Беларусь – из государств-наблюдателей.

14 апреля Россия лишилась членства в нескольких органах ООН. 27 апреля Россия вышла из состава Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) в день голосования по ее исключению из этой структуры на внеочередной сессии Генеральной ассамблеи.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, что вы не можете не знать

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.