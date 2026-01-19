России до весны будет сложно атаковать Украину с моря из-за сезона штормов

Спикер ВМС сообщил, что во время сезона штормов, который длится примерно полгода, рискованно запускать воздушные цели

Дмитрий Плетенчук (Фото: страница Facebook)

Запуск ракет с моря для России пока затруднен из-за сезона штормов в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-Морских Сил Дмитрий Плетенчук.

"Штормы три-четыре балла уже несколько дней продолжаются, применение морских носителей не происходит. Не потому что корабли не могут выйти – они могут, а потому что при таком море, как правило, запускать никто не рискует", – сказал он.

По словам спикера ВМС, сезон штормов в море длится с середины осени до середины весны. Поэтому эти полгода для России подобные мероприятия ограничены, учитывая также и то, что пункт базирования кораблей Новороссийск имеет "не лучшее географическое положение". Там довольно сложная навигация, особенно в период штормов.

"По состоянию на сейчас, как вы видите, в Крыму боевых единиц нет", – отметил Плетенчук.

Что касается разведывательной авиации, то она работает в акватории, но не в тех объемах, как во время лучшей погоды.