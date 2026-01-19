Росії до весни буде складно атакувати Україну з моря через сезон штормів
Запуск ракет з моря для Росії наразі ускладнений через сезон штормів в акваторіях Чорного й Азовського морів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
"Шторми три-чотири бали вже кілька днів тривають, застосування морських носіїв не відбувається. Не тому, що кораблі не можуть вийти, – вони можуть, а тому, що на такому морі, як правило, запускати ніхто не ризикує", – сказав він.
За словами спікера ВМС, сезон штормів у морі триває з середини осені до середини весни. Тому ці пів року для Росії подібні заходи обмежені, враховуючи також і те, що пункт базування кораблів Новоросійськ має "не найкраще географічне положення". Там доволі складна навігація, особливо в період штормів.
"Станом на зараз, як ви бачите, в Криму бойових одиниць немає", – зазначив Плетенчук.
Щодо розвідувальної авіації, то вона працює в акваторії, але не в тих об'ємах, як під час кращої погоди.
- У грудні 2025 року у ВМС повідомили, що у Росії залишилися ще дві субмарини-носії "Калібрів" у Чорному морі.
- 5 січня 2026 року повідомлялося, що Туреччина наполягає на безпеці Чорного моря.
- 15 січня речник ВМС повідомляв, що Росія намагається приховати переміщення "тіньового флоту" через GPS-спуфінг.
