Росії до весни буде складно атакувати Україну з моря через сезон штормів

Спікер ВМС повідомив, що під час сезону штормів, який триває приблизно пів року, ризиковано запускати повітряні цілі

Дмитро Плетенчук (Фото: сторінка Facebook)

Запуск ракет з моря для Росії наразі ускладнений через сезон штормів в акваторіях Чорного й Азовського морів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

"Шторми три-чотири бали вже кілька днів тривають, застосування морських носіїв не відбувається. Не тому, що кораблі не можуть вийти, – вони можуть, а тому, що на такому морі, як правило, запускати ніхто не ризикує", – сказав він.

За словами спікера ВМС, сезон штормів у морі триває з середини осені до середини весни. Тому ці пів року для Росії подібні заходи обмежені, враховуючи також і те, що пункт базування кораблів Новоросійськ має "не найкраще географічне положення". Там доволі складна навігація, особливо в період штормів.

"Станом на зараз, як ви бачите, в Криму бойових одиниць немає", – зазначив Плетенчук.

Щодо розвідувальної авіації, то вона працює в акваторії, але не в тих об'ємах, як під час кращої погоди.