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России не хватает комплектующих для БПЛА, это затрудняет ее операции – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 09:38
России не хватает комплектующих для БПЛА, это затрудняет ее операции – разведка Британии - Фото
Сбитый российский беспилотник ''Орлан-30'' (фото - Генштаб ВСУ)

Россия столкнулась с нехваткой комплектующих для беспилотников, нехватка дронов затрудняет российские операции. Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter со ссылкой на выводы своей разведки.

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В российской доктрине в последние годы все более важная роль отводится разведывательным дронам, говорят разведчики. 5 сентября The Odessa Journal сообщил о 27 вылетах российских дронов на правом берегу Днепра, хотя в августе было в среднем по 50.

Из-за потерь армия РФ, вероятно, пытается сохранить запасы БПЛА, считают британцы. Ситуация усугубляется нехваткой комплектующих для дронов в результате санкций.

Ограниченная доступность беспилотников, вероятно, ухудшает осведомленность российских командиров и все больше затрудняет операции армии РФ, говорят британцы.

  • На утро 6 сентября ВСУ уничтожили 876 российских беспилотников.

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Марко Сировой
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БПЛА дроны армия рф беспилотники войска россии разведка великобритании
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