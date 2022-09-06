России не хватает комплектующих для БПЛА, это затрудняет ее операции – разведка Британии

Россия столкнулась с нехваткой комплектующих для беспилотников, нехватка дронов затрудняет российские операции. Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter со ссылкой на выводы своей разведки.

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В российской доктрине в последние годы все более важная роль отводится разведывательным дронам, говорят разведчики. 5 сентября The Odessa Journal сообщил о 27 вылетах российских дронов на правом берегу Днепра, хотя в августе было в среднем по 50.

Из-за потерь армия РФ, вероятно, пытается сохранить запасы БПЛА, считают британцы. Ситуация усугубляется нехваткой комплектующих для дронов в результате санкций.

Ограниченная доступность беспилотников, вероятно, ухудшает осведомленность российских командиров и все больше затрудняет операции армии РФ, говорят британцы.

На утро 6 сентября ВСУ уничтожили 876 российских беспилотников.

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Марко Сировой

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