России не хватает современной техники. Вынуждена возвращать устаревшие танки Т-62

Россия вынуждена возвращать в строй устаревшие танки Т-62 из-за нехватки современной техники. Об этом заявили в Главном разведывательном управлении.

В связи с масштабными и необратимыми потерями вооружения и военной техники Россия прибегает к массовой расконсервации из резерва устаревших боевых машин. Запасы техники 1970-х годов исчерпаны, поэтому командование российской армии начало активно возвращать в эксплуатацию еще более старые образцы, в частности, танки типа Т-62.

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"Восстановление этих машин происходит в основном на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, расположенного в поселке городского типа Атамановка Забайкальского края. Поставка танков Т-62 в зону боевых действий осуществляется в основном со складов Восточного военного округа", – сообщили в ГУР.

27 июня было зафиксировано перемещение 21 единицы танков Т-62 из Восточного военного округа в европейскую часть России. Техническое состояние большинства этих машин – неудовлетворительное, отметили в ГУР.

"Танки десятилетиями хранились под открытым небом, без технического обслуживания. Однако из-за острой нехватки современных основных боевых танков, таких как Т-90М и Т-72Б3М, применение Т-62 рассматривается как временное, но вынужденное решение", – сообщили в разведке.

Среди ключевых факторов, ограничивающих возможности производства современной бронетехники в России, в ГУР назвали нехватку промышленных мощностей и дефицит импортных высокотехнологичных компонентов.

"На практике Т-62 используются не только как активные боевые единицы, но и как стационарные огневые точки для укрепления оборонительных позиций", – добавили в разведке.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 28 июня уничтожено 10 970 танков россиян.