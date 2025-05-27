России не хватит возможностей "углубиться на 50 км" на территорию Украины – ЦПД
Россия накапливает силы в Курской и Белгородской областях и ведет бои в границах Сумской и Харьковской областей. Но об "обвале фронта" российская пропаганда преувеличивает, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
По его словам, Силы обороны подготовились к этим действиям противника на фронте. А заявления пропаганды о "способности углубиться чуть ли не на 50 км" вглубь территории Украины не соответствуют действительности и возможностям российских группировок.
"Оборона СОУ достаточно плотная, и сейчас пропаганда россиян традиционно "надувает" возможности российских войск, чтобы стереть реальность. Так же было год назад с событиями в Волчанске, когда враг писал о наступлении на Харьков", – отметил Коваленко.
Он подчеркнул, что бои в пограничных районах действительно тяжелые и сложные из-за значительного количества вражеских сил, но возможности россиян "далеко не такие", как заявляют военкоры РФ.
"Самое главное, что сами военкоры об этом знают тоже", – резюмировал руководитель ЦПИ.
- 22 мая Путин объявил о создании "буферной зоны" вдоль границы с Украиной. В МИД отметили, что диктатор РФ этим заявлением показал, что хочет продолжать войну против Украины.
- 26 мая в комментарии LIGA.net Коваленко сообщил, что информация в медиа о перебрасывании 50 000 военных России на Харьковское направление лишь частично соответствует действительности.
- В то же время в Сумской ОВА сообщили, что оккупанты контролируют четыре населенных пункта в регионе.