России не хватит возможностей "углубиться на 50 км" на территорию Украины – ЦПД

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Россия накапливает силы в Курской и Белгородской областях и ведет бои в границах Сумской и Харьковской областей. Но об "обвале фронта" российская пропаганда преувеличивает, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, Силы обороны подготовились к этим действиям противника на фронте. А заявления пропаганды о "способности углубиться чуть ли не на 50 км" вглубь территории Украины не соответствуют действительности и возможностям российских группировок.

"Оборона СОУ достаточно плотная, и сейчас пропаганда россиян традиционно "надувает" возможности российских войск, чтобы стереть реальность. Так же было год назад с событиями в Волчанске, когда враг писал о наступлении на Харьков", – отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что бои в пограничных районах действительно тяжелые и сложные из-за значительного количества вражеских сил, но возможности россиян "далеко не такие", как заявляют военкоры РФ.

"Самое главное, что сами военкоры об этом знают тоже", – резюмировал руководитель ЦПИ.