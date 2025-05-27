Росії не вистачить можливостей "заглибитися на 50 км" на територію України – ЦПД
Росія накопичує сили у Курській і Бєлгородській областях та веде бої в прикордонні Сумської й Харківської областей. Але про "обвал фронту" російська пропаганда перебільшує, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
За його словами, Сили оборони підготувалися до цих дій ворога на фронті. А заяви пропаганди про "здатності заглибитися ледь не на 50 км" углиб території України не відповідають дійсності й можливостям російських угрупувань.
"Оборона СОУ достатньо щільна, і наразі пропаганда росіян традиційно "надуває" можливості російських військ, щоб затерти реальність. Так само було рік тому з подіями у Вовчанську, коли ворог писав про наступ на Харків", – зазначив Коваленко.
Він підкреслив, що бої в прикордонні дійсно важкі та складні через значну кількість ворожих сил, але можливості росіян "далеко не такі", як заявляють військкори РФ.
"Найголовніше, що самі військкори про це знають теж", – резюмував керівник ЦПД.
- 22 травня Путін оголосив про створення "буферної зони" вздовж кордону з Україною. У МЗС зазначили, що диктатор РФ цією заявою показав, що хоче продовжувати війну проти України.
- 26 травня у коментарі LIGA.net Коваленко повідомив, що інформація в медіа про перекидання 50 000 військових Росії на Харківський напрямок лише частково відповідає дійсності.
- Водночас у Сумській ОВА повідомили, що окупанти контролюють чотири населені пункти в регіоні.