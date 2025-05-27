Росії не вистачить можливостей "заглибитися на 50 км" на територію України – ЦПД

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Росія накопичує сили у Курській і Бєлгородській областях та веде бої в прикордонні Сумської й Харківської областей. Але про "обвал фронту" російська пропаганда перебільшує, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За його словами, Сили оборони підготувалися до цих дій ворога на фронті. А заяви пропаганди про "здатності заглибитися ледь не на 50 км" углиб території України не відповідають дійсності й можливостям російських угрупувань.

"Оборона СОУ достатньо щільна, і наразі пропаганда росіян традиційно "надуває" можливості російських військ, щоб затерти реальність. Так само було рік тому з подіями у Вовчанську, коли ворог писав про наступ на Харків", – зазначив Коваленко.

Він підкреслив, що бої в прикордонні дійсно важкі та складні через значну кількість ворожих сил, але можливості росіян "далеко не такі", як заявляють військкори РФ.

"Найголовніше, що самі військкори про це знають теж", – резюмував керівник ЦПД.