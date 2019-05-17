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17.05.2019, 12:19

России разрешили голосовать на выборах генсека Совета Европы

России разрешили голосовать на выборах генсека Совета Европы - Фото
Фото: ЕРА

В Совете Европы считают, что голосовать на выборах нового генсекретаря должны все страны-члены

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Комитет министров Совета Европы поддержал решение, по которому все страны-члены, включая Россию, должны голосовать на выборах нового генсекретаря организации в июне, сообщает Укринформ

В решении говорится, что "все страны-члены должны иметь право принимать участие на равных началах в Комитете министров и Парламентской ассамблеи - двух уставных органах Совета Европы". 

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Ранее министр министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страны-члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые выражают готовность вернуть Россию в ПАСЕ, становятся соучастниками подрыва Кремлем минских соглашений. Он добавил, что "если Европа будет поддаваться на шантаж Кремля и прятать голову в песок - от Совета Европы и от всех европейских ценностей может очень быстро ничего не остаться". 

Читайте также: Климкин: Послабление санкций против РФ "убьет" минские соглашения

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Теги: Россия, выборы, совет европы, генсек
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