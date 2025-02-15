Российские аэропорты приостанавливали работу из-за "массированной" атаки беспилотников
Российская военная пропаганда и местные власти заявили о массированном налете неизвестных беспилотников в ночь на 15 февраля, семь аэропортов страны-агрессора приостанавливали работу.
В 07:00 по московскому времени Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и вылет самолетов в аэропортах семи российских городов: Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о "массированной атаке" украинских беспилотников на промышленный объект. В результате атаки возник пожар. По данным Минобороны РФ, регион атаковали 17 дронов. Работа аэропорта была возобновлена в обычном режиме.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также заявил об отражении атаки беспилотников в регионе.
Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о пожаре на территории промышленной зоны в Дзержинском районе после падения обломков дрона.
В Ростовской области временный исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсар сообщил об атаках дронов в Ростове-на-Дону, Шолоховском и Чертковском районах. В Ростове обломки, как утверждается, упали на частный дом.
- Очередной массированный удар по РФ был в ночь на 11 февраля, тогда Генштаб подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода государства-агрессора в Саратовской области.
- В ночь на 13 февраля СБУ поразила беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь", которая является важной частью Балтийской трубопроводной системы-2 России.
- Вечером 13 февраля и в ночь на 14 февраля Россия снова была под атакой беспилотников. Российские пропагандисты сообщили, что под ударом находился город Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае.