Российские аэропорты приостанавливали работу из-за "массированной" атаки беспилотников

Аэропорты прекращали работу в семи российских городах: Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске

НПЗ в Волгограде (Иллюстративное фото: ресурс пропагандистов РФ)

Российская военная пропаганда и местные власти заявили о массированном налете неизвестных беспилотников в ночь на 15 февраля, семь аэропортов страны-агрессора приостанавливали работу.

В 07:00 по московскому времени Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и вылет самолетов в аэропортах семи российских городов: Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о "массированной атаке" украинских беспилотников на промышленный объект. В результате атаки возник пожар. По данным Минобороны РФ, регион атаковали 17 дронов. Работа аэропорта была возобновлена в обычном режиме.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также заявил об отражении атаки беспилотников в регионе.

Кроме того, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о пожаре на территории промышленной зоны в Дзержинском районе после падения обломков дрона.

В Ростовской области временный исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсар сообщил об атаках дронов в Ростове-на-Дону, Шолоховском и Чертковском районах. В Ростове обломки, как утверждается, упали на частный дом.