Російські аеропорти призупиняли роботу через "масовану" атаку безпілотників

Аеропорти припиняли роботу у семи російських містах: Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Грозному, Калузі, Саратові та Ульяновську

НПЗ у Волгограді (Ілюстративне фото: ресурс пропагандистів РФ)

Російська воєнна пропаганда та місцева влада заявили про масований наліт невідомих безпілотників у ніч проти 15 лютого, сім аеропортів країни-агресора призупиняли роботу.

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О 07:00 за московським часом Росавіація повідомила про тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків в аеропортах семи російських міст: Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Грозному, Калузі, Саратові та Ульяновську.

Раніше губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про "масовану атаку" українських безпілотників на промисловий об’єкт. Внаслідок атаки виникла пожежа. За даними Міноборони РФ, регіон атакували 17 дронів. Робота аеропорту була відновлена у звичному режимі.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін також заявив про відбиття атаки безпілотників у регіоні.

Крім того, губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив про пожежу на території промислової зони в Дзержинському районі після падіння уламків дрона.

У Ростовській області тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Юрій Слюсар повідомив про атаки дронів у Ростові-на-Дону, Шолоховському та Чортківському районах. У Ростові уламки, як стверджується, впали на приватний будинок.

Черговий масований удар по РФ був у ніч проти 11 лютого, тоді Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного заводу держави-агресора у Саратовській області.

У ніч проти 13 лютого СБУ вразила безпілотниками нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь", яка є важливою частиною Балтійської трубопровідної системи-2 Росії.

Увечері 13 лютого та в ніч на 14 лютого Росія знову була під атакою безпілотників. Російські пропагандисти повідомили, що під ударом було місто Слов'янськ-на-Кубані у Краснодарському краї.